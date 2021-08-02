Штаты потребовали от 24 российских дипломатов покинуть страну к 3 сентября

США проявляют настойчивость в "борьбе" с дипломатическим присутствием России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Соединенные Штаты передали российской стороне список из 24 дипломатов, которые должны покинуть США до 3 сентября. Связано это с окончанием действия виз.

"Несмотря на заявления администрации Байдена о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией, российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары", - констатировал посол.

По словам Антонова, в этом вопросе США проявляют "настойчивость и изобретательность", дипломатов высылают под надуманными предлогами.

Как добавил посол, почти все из этих 24-х человек уедут без замены, так как Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз.

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