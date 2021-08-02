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Прогулка малолетних руферов по карнизу многоэтажки в Казани шокировала соцсети

22:46
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Родителям предстоит объяснить причины произошедшего в комиссии по делам несовершеннолетних

В Казани правоохранители проводят проверку после шокирующего видео, которое оказалось в соцсетях. На кадрах двое несовершеннолетних детей гуляют по карнизу примерно 19 этажа. К счастью, шалости не привели к беде, никто из детей не пострадал. Теперь родителям предстоит объяснить причины произошедшего в комиссии по делам несовершеннолетних, куда и будут направлены результаты расследования.

Эти видеокадры снимали обычные прохожие. Казань. Дом №19 по улице Абсалямова. Как люди заметили, что происходит на предпоследнем этаже, непонятно. По карнизу, который явно выполняет исключительно декоративную функцию, как элемент дизайна дома, бегают дети.

Сначала в одну сторону, потом в другую. Их двое. В белой одежде и черной. Прогулявшись на шестидесятиметровой высоте, подростки забираются в окно открытой квартиры. Взрослые сейчас от комментариев отказываются. Им теперь надо разбираться с поведением детей и правоохранительными органами.

Полицейские увидели эти видеокадры в интернете. Найти квартиру, из которой на карниз выбрались дети, как и их самих, оказалось совсем несложно.

"В отношении законных представителей полицейские составили административные материалы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", которые в дальнейшем будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - сказал Марсель Нагимов, старший специалист отделения по связям со СМИ управления МВД России по Казани.

Согласно закону, штраф - от 100 до 500 рублей. Ничто по сравнение с тем, чем могли закончиться для детей совсем недетские забавы. Да и взрослым такое повторять не стоит. Несколько дней назад, буквально в паре кварталов от этого места, с двенадцатого этажа дома на улице Фатыха Амирхана выпал молодой человек. Разбился насмерть. В причинах трагедии пока ещё разбираются правоохранительные органы.

А в начале июня в Сургуте подростки водили хоровод на крыше дома. Погибла девушка. Ей было 14. Увлечение высотой называют руфингом. Забраться повыше и сделать незабываемые кадры. В этом весь адреналин. Сколько руферов в погоне за лайками и перепостами погибло, неизвестно. Специальной статистики не ведется.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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