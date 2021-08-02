Все пострадавшие на химкомбинате в Ростовской области скончались

Инцидент произошел 29 июля
Число жертв пожара на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области вновь увеличилось, сообщают в понедельник "Интерфакс" и РИА "Новости".
"В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин", - рассказал собеседник "Интерфакса".
Инцидент произошел 29 июля. Люди получили серьезные ожоги. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии.
В Минпромторге позднее рассказали, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, не предполагала нахождения рабочих в цеху.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram