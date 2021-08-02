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Все пострадавшие на химкомбинате в Ростовской области скончались

21:04
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Инцидент произошел 29 июля

Число жертв пожара на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области вновь увеличилось, сообщают в понедельник "Интерфакс" и РИА "Новости".
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране сняли на видео

"В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин", - рассказал собеседник "Интерфакса".

Инцидент произошел 29 июля. Люди получили серьезные ожоги. Все были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Минпромторге позднее рассказали, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, не предполагала нахождения рабочих в цеху.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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