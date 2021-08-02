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Возглавивший сборную Карпин ушел из "Ростова"

21:15
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Изначально он планировал совмещать посты

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, подписавший контракт с национальной командой до 31 декабря 2021 года, покидает пост наставника клуба "Ростов".
Карпина официально представили в качестве главного тренера сборной

Изначально предполагалось, что специалист будет совмещать работу в сборной и клубе, однако после подписания им договора с Российским футбольным союзом ростовчане проиграли два домашних матча подряд.

"Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера "Ростова". Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК "Ростов", и для сборной России", - приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова".

Тренер добавил, что у него состоялся откровенный разговор с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем, в ходе которого было решено, что лучшим для Карпина будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России без совмещения.

Ранее сборную возглавлял Станислав Черчесов. Он покинул свой пост после неудачного выступления команды на Евро-2020.

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