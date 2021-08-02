Названа дата премьеры сериала Amazon по вселенной "Властелина колец"

В первом сезоне покажут восемь эпизодов

Авторы сериала во вселенной "Властелина колец", которым занимается Amazon, сообщили в соцсетях, что премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года.

Сериал расскажет о событиях Второй эпохи. Это означает, что события развернутся за тысячи лет до истории Кольца Всевластья, раскрытой в трилогии Джона Рональда Руэла Толкина. За основу будут взяты его же хроники "Сильмариллион".

В первом сезоне будет восемь эпизодов. Два из них снял режиссер Хуан Антонио Байона ("Приют", "Голос монстра", "Мир Юрского периода 2"). Роли исполнят, в частности, Джозеф Моул ("Игра престолов", "Улица потрошителя") и Морфидд Кларк ("История Дэвида Копперфилда", "Святая Мод").

Общий бюджет сериала составляет около миллиарда долларов. Это самое дорогостоящее шоу в истории телевидения.

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