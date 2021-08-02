Китайскую вакцину могут зарегистрировать в России до конца года

Речь идет о препарате Ad5-nCov китайской компании CanSino Biologics
Китайская вакцина от коронавируса Ad5-nCov ("Конвидеция") может быть зарегистрирована в России до конца текущего года. Об этом заявили в пресс-службе компании "Петровакс", которая реализует совместный российско-китайский проект по производству препарата.
"Сейчас "Конвидеция" находится в процессе регистрации. Мы ожидаем решение Минздрава России в этом году", — заявили агентству ТАСС в компании.
После регистрации в России компания планирует производить вакцину на собственном производственном комплексе в Подмосковье и поставлять на экспорт.
Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса "Конвидеция" по итогам третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала высокую эффективность. Российские ученые смогли подтвердить безопасность и эффективность препарата.
Вакцина Ad5-nCov ("Конвидеция") для профилактики новой коронавирусной инфекции – рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора человека пятого го типа, несущего S-белок вируса SARS-CoV-2. Препарат разработан CanSino Biologics Inc., ведущей иммунобиологической компанией КНР. Вакцина "Конвидеция" вводится однократно.
"Конвидеция" уже зарегистрирована в Китае, Венгрии, Пакистане, Мексике и Киргизии и находится в процессе государственной регистрации в России. Пакет документов на регистрацию был подан в Минздрав России в ноябре 2020 года. Ad5-nCov успешно прошла доклинические и две фазы клинических испытаний.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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