Трое погибли из-за урагана в Тверской области

Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил губернатор региона
Из-за урагана в Тверской области погибли три человека, восемь пострадали, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Уточняется, что в городе Андреаполь ураганный ветер повалил деревья.
"Детей среди погибших нет", - рассказали спасатели.
Жертвы, согласно информации ведомства, проживали в двух разных населенных пунктах.
Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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