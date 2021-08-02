Трое погибли из-за урагана в Тверской области

Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил губернатор региона

Из-за урагана в Тверской области погибли три человека, восемь пострадали, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Уточняется, что в городе Андреаполь ураганный ветер повалил деревья.

"Детей среди погибших нет", - рассказали спасатели.

Жертвы, согласно информации ведомства, проживали в двух разных населенных пунктах.

Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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