Посол России ответил на слова Госдепа о ситуации с дипмиссиями

Россия до последнего воздерживалась от втягивания в порочный круг "обмена ударами"

Американский Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий России и США. Об этом заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Если послушать господина Неда Прайса (пресс-секретаря госдепартамента США – прим. ред.), то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера", - заявил Антонов в Facebook.

Таким образом Антонов прокомментировал высказывания Прайса о требовании Москвы для посольства США более не нанимать на работу местный персонал.

"Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг "обмена ударами". Неоднократно предлагали коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга, - отметил дипломат.

По его словам, Россия не запрещает США полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят "местный персонал".

Накануне Вашингтон передал российской стороне список из 24 дипломатов, которые должны покинуть США до 3 сентября. Связано это с окончанием действия виз. По словам Антонова, в этом вопросе США проявляют "настойчивость и изобретательность", дипломатов высылают под надуманными предлогами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США уволят более 180 служащих американских дипмиссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Связано это с запретом на найм иностранных сотрудников.

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