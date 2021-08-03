Кудрин рассказал, как в два раза снизить уровень бедности в России

Правительство готовит меры

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в России возможно снизить в два раза за счет адресных выплат. На эти цели потребовалось бы несколько сот миллиардов рублей в год.

"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам", - сказал Кудрин в интервью РБК.

В то же время глава Счетной палаты не стал раскрывать подробностей мер, которые готовятся кабмином."У правительства есть своя модель, и она вполне разумная", - отметил Кудрин.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, как решить проблему бедности в России. Он упомянул введение пособий для оказавшихся в трудной жизненной ситуации категорий людей.

По словам Белоусова, проблема связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами у значительного количества людей, а также с безработицей.

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