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В Госдуме захотели в три раза увеличить размер налогового вычета

08:27
  • вторник
  • 03 августа 2021

Он не менялся 10 лет

В России предложили в три раза увеличить сумму для предельного социального налогового вычета - со 120 до 360 тысяч рублей. Об этом сообщил один из авторов инициативы - руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Нынешний предел ежегодной суммы расходов семьи на ряд социально значимых нужд, с которого граждане вправе претендовать на социальные налоговые вычеты, составляет 120 тысяч рублей и не менялся уже более 10 лет", - написал он в своем телеграм-канале.

Нилов пояснил, что сейчас сумма, на которую могут рассчитывать граждане при ставке в 13% НДФЛ, составляет чуть больше 15 тысяч рублей. Повышение размера вычета позволит вернуть в семейный бюджет около 47 тысяч.

Авторы инициативы отмечают, что стоимость обучения в российских вузах за последние 10 лет выросла более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%, а рубль обесценился почти в три раза.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база (доход, с которого уплачивается налог).  Работающие россияне могут вернуть частичную стоимость затрат на свое обучение, образование детей, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.

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