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Крым предъявит Киеву иски по пяти блокадам полуострова

09:05
  • вторник
  • 03 августа 2021

Сумма ущерба оценивается в 1,47 трлн рублей

Крым собирается предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Об этом рассказал председатель комитета по законодательству крымского Госсовета Сергей Трофимов.
Аксенов заявил, что Крыму больше не грозит дефицит воды

Он оценил сумму ущерба в 1,47 триллиона рублей. При это самые масштабные иски готовятся по энергетической и водной блокадам. Как ожидается, первый иск будет подан уже осенью этого года.

"Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", - сказал Трофимов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что экономический ущерб от водной блокады полуострова со стороны Украины превысил 200 миллиардов рублей. Аграрии Крыма из-за отсутствия воды практически полностью прекратили выращивать в регионе рис, кукурузу и сою, также сократилось производство овощей.

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