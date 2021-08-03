Крым предъявит Киеву иски по пяти блокадам полуострова

Сумма ущерба оценивается в 1,47 трлн рублей

Крым собирается предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Об этом рассказал председатель комитета по законодательству крымского Госсовета Сергей Трофимов.

Он оценил сумму ущерба в 1,47 триллиона рублей. При это самые масштабные иски готовятся по энергетической и водной блокадам. Как ожидается, первый иск будет подан уже осенью этого года.

"Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", - сказал Трофимов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что экономический ущерб от водной блокады полуострова со стороны Украины превысил 200 миллиардов рублей. Аграрии Крыма из-за отсутствия воды практически полностью прекратили выращивать в регионе рис, кукурузу и сою, также сократилось производство овощей.

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