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"Среднестатистический мужик": располневший Козловский удивил поклонников

09:46
  • вторник
  • 03 августа 2021

Прибавка в весе актеру не к лицу, считают фанаты

Максим Виторган опубликовал фотографию со съемок нового фильма "Люси". Кадр появился в инстаграме актера.

На снимке вместе с Виторганом запечатлен Данила Козловский, который играет в фильме одну из главных ролей. Оба в кадре улыбаются и выглядят явно счастливыми.

А вот поклонники радости актеров не разделили. Многих встревожил внешний вид Данилы Козловского – по их мнению, один из главных российских красавчиков запустил себя.

"Виторган - красавец, а Козловский??? Что с ним?", "Лучше бы я Козловского таким не видела", "Козловский, как отъелся, так стал похож на обычного среднестатистического мужика средних лет", "Даня немного поправился))))"

Нашлись и те, кто встал на защиту актера.

"Да нормальный Козловский, просто здоровый мужик", "Зачем писать ерунду? Где Данила набрал? В прекрасной форме просто стал неудачно. На себя посмотрите!"

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