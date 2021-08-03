Партия реальных дел: Собянин рассказал о работе "Единой России"

Другой партии, способной решать проблемы, нет, считает он

Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о работе "Единой России". По его словам, партия – это не только депутаты Государственной Думы, но еще и депутаты местного самоуправления, мэры и руководители страны.

"Команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами, защитой России от всяких внешних угроз, внутренних проблем и так далее. Большая команда. И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: "А мы решим эти проблемы!", такой команды нет. Покритиковать — ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет", - написал Собянин.

Он также отметил, что необходимо постоянно двигаться вперед. Москва существует "не на острове, а в конкурентом пространстве".

"Если от нас уедет сотня тысяч людей — казалось бы, ну и подумаешь, из 12 миллионов куда-то сто тысяч уедет. Но уехать могут сто тысяч самых талантливых, самых креативных, а среди них, может, пара человек – гениальные. Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город", - написал Собянин.

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