Сильный ураган обрушился на Тверскую область

Непогода движется на восток

Тверская область приняла на себя мощный удар стихии. Жертвами непогоды стали три человека, есть пострадавшие, региону нанесен колоссальный ущерб. Холодный атмосферный фронт дошёл до Москвы. А сегодня может задеть и Поволжье. Вторжение сопровождается ливнями, грозами, ураганным ветром. Синоптики предупреждают и о торнадо.

Ветер, скорость которого достигала 25 метров в секунду, сметал всё, что встречалось на пути - постройки, деревья, машины. Люди прятались в подвалах. За считанные минуты дома города Андреаполь остались без крыш, входных дверей, электроэнергии и остекления.

На запад Тверской области смерч налетел в середине дня. В Осташковском городском округе главный удар стихии приняла на себя деревня Рогожа. Три человека погибли, один из них - турист из Москвы. 13 пострадавшим оказана помощь в районной больнице. Для пострадавших открыт пункт временного размещения, работает горячая линия. В ликвидации последствий привлечены более 200 спасателей и спецтехника.

Ураган, бушевавший в Тверской области, до Московского региона дошёл ближе к ночи, изрядно растеряв свою мощь. Скорее, устрашающе выглядел, чем действовал. Дождь с грозой и порывистым ветром не нанесли серьезного урона. Не считая задержки некоторых авиарейсов во Внукове и поваленных деревьев. Теперь, говорят синоптики, разрушительный смерч взял курс на восток страны. Жителям Поволжья нужно быть готовыми к непогоде.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram