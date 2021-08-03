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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

11:50
  • вторник
  • 03 августа 2021

Авария произошла в понедельник

Несколько россиян, пострадавших в ДТП в Турции, по-прежнему в местных больницах. Девять из них останутся там на лечении. Об этом сообщили в российском Минздраве. Накануне жертвами аварии стали трое наших соотечественников. Автобус, на котором туристы направлялись в аэропорт Антальи, съехал с полосы и перевернулся.
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

Всю ночь турецкие медики боролись за жизнь россиян, пострадавших в ДТП в провинции Анталья. Из 22 туристов, находившихся в злополучном автобусе, 16 получили травмы. Четверо прооперированы, но остаются в тяжёлом состоянии. Ещё трое погибли на месте.

Трагедия произошла накануне вечером. Отдохнувшие на турецком курорте жители Самарской области с детьми ехали из Манавгата в аэропорт Антальи. Многие дремали, когда их автобус неожиданно выехал на встречную полосу, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

Среди основных версий причин произошедшего – техническая неисправность и человеческий фактор: говорят, водитель уснул за рулём. Но очевидцы сообщают, что и до этого он вёл себя нервно: резко тормозил и агрессивно разгонялся. После аварии в ожидании медиков россияне сумели разбить лобовое стекло, достать из автобуса всех пострадавших и даже поставить машину обратно на колёса. Сейчас к находящимся в Турции собираются вылететь родные. Всестороннюю поддержку им оказывает консульство и администрация Самарской области.

Все расходы по лечению и репатриации находятся в зоне ответственности страховой компании. "Горячую линию" для родственников пострадавших и погибших открыл туроператор.

Кирилл Парменов, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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