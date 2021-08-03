Аномальная жара привела к мощным пожарам в Греции

Тяжелая ситуация и в других странах Европы

Природные пожары бушуют на Балканах. Авиация и армия привлечены к тушению огня сразу в нескольких районах Северной Македонии, сообщает "ТВ Центр".

От рекордных температур вспыхнула Греция. Специалистам пришлось сражаться с огненной стихией на Пелопоннесе и острове Родос. Там пламенем объяты более трех тысяч гектаров сосновых лесов и оливковых рощ. Такой жары в стране не было 35 лет.

Страдает и Италия. Природные пожары добрались до Катании, Палермо и Сиракуз. Жителей эвакуируют. Сложно на Сицилии.

Продолжает гореть Турция - сразу шесть провинций, включая Анталью, Измир и Мармарис. На помощь местным пожарным прибыли наши специалисты. Свои подразделения направили и ряд других стран.

Более 350 очагов отмечены в Болгарии. Из-за жары нарушено движение поездов. И в ближайшее время ждать милости от природы не приходится. Антициклон Европу покидать не собирается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram