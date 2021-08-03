Визовый скандал между Россией и США набирает обороты

Москва неоднократно предлагала Вашингтону отменить все ограничения

Договорится по-джентльменски с Вашингтоном не получается. Насмешкой назвал действия США наш посол Анатолий Антонов, комментируя заявления официального представителя Госдепа. Камнем преткновения стал вопрос о продлении виз нашим дипломатам. Сейчас решения ждут около 60 сотрудников российских диппредставительств.

После встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Москва практически сразу сделала свой шаг навстречу в разрешении дипломатического конфликта. В Вашингтон вернулся отозванный для консультаций посол Анатолий Антонов. А наш МИД выдал 22 визы направляющимся на работу в Россию американским дипломатам. Но в ответ - не просто никаких подвижек.

"В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника. Партнёры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников из системы разменов, должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой "джентльменской договорённостью". Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от Госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", - заявил Анатолий Антонов.

Более того, отмечает посол России в США, условия работы сотрудников нашего диппредставительства продолжают ухудшаться. 3 сентября страну должны будут покинуть 24 российских дипломата. Без возможности их замены. Еще 130 сотрудников и членов их семей многие месяцы ждут решения о продлении виз. Срок действия которых Госдеп сократил до трех лет.

"Россия ввела запрет нанимать на работу в наши диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Что вынудило нас уволить сотни человек. И разумеется, привело к осложнениям в нашей работе, выдаче виз и, собственно, взаимодействии с российскими властями. Мы оставляет за собой право ответа на подобные действия", - сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Только Нед Прайс как будто забывает, что все это как раз и было ответом Москвы на агрессивную политику Вашингтона. Американские власти регулярно высылают российских дипломатов. Потребовали закрыть консульства в Сан-Франциско и Сиэтле. Арестовали принадлежащую России дипсобственность. Вопрос с возвращением которой до сих пор не решен.

И ведь Москва неоднократно предлагала отменить все ограничения, вернувшись к статусу-кво 2016 года. Но, по словам наших дипломатов, в Вашингтоне на это не готовы. Теперь наше дипведомство предлагает действовать поэтапно.

"Исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников, договориться о годичном продлении истекших виз дипломатов и так далее. Все эти предложения мы озвучили ещё в феврале в дипломатической ноте. Однако не получили никакой реакции. Наши инициативы были просто проигнорированы", - заявил Антонов.

Вместо этого, отмечают дипломаты, Госдеп предлагает России самой отменить все санкции. А уже потом дожидаться ответного жеста США. Типичная тактика Вашингтона. Вот только по отношению к Москве она не работает.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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