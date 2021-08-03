"Лидеры России" поддержат талантливых выпускниц

Которые выбрали технические, математические и естественные специальности

Талантливые выпускницы, специализирующиеся на естественных науках, смогут получить финансовую поддержку от победителей конкурса "Лидеры России".

Стипендию будут выплачивать в рамках проекта, который посвящён машинному обучению и искусственному интеллекту. Главная цель - борьба с гендерным дисбалансом в различных сферах науки. По мнению организаторов, важно регулярно поддерживать девушек при выборе технических и математических специальностей, сообщает "ТВ Центр".

Первую единовременную выплату уже направили школьницам, получившим высокие баллы на ЕГЭ по профильной математике.

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