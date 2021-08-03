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Певцов подал необходимые документы в ТИК Алтуфьевского района столицы

11:55
  • вторник
  • 03 августа 2021

Его командой собрано более 32 тысяч подписей

Во вторник в территориальную избирательную комиссию Алтуфьевского района Москвы предоставил документы для регистрации в качестве кандидата на выборы в Госдуму Дмитрий Певцов.

Его команде удалось собрать свыше 32 тысяч подписей жителей северо-востока столицы. Это больше необходимого количества. В должности депутата Певцов планирует заниматься вопросами образования, медицины и социальными выплатами. Но первоначально он намерен решить проблемы избирателей своего округа.

"Хотелось бы заняться, конечно, проблемами, в первую очередь, о которых я узнал, работая здесь на территории. А их огромное количество. Это касается и ЖКХ, это касается и храмов, которые на территории, это касается и строительства, и проблемы реновации. Много различных проблем, с которыми обращаются ко мне жители", - рассказал Дмитрий Певцов.

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