Школьники и студенты разработают рекламную кампанию "Пушкинской карты"

Они попробуют себя в роли пиарщиков

В Москве стартовала креативная мастерская по подготовке рекламной кампании "Пушкинской карты". Себя в роли настоящих пиарщиков пробуют 16 школьников и студентов. Это участники конкурсов "Большая перемена" и "Твой ход", организованных президентской платформой "Россия - страна возможностей".

Им предстоит заинтересовать сверстников и определить стратегию продвижения проекта. А помогают в этом опытные наставники. Свои "Пушкинские карты" номиналом три тысячи рублей участники получат в сентябре, сообщает "ТВ Центр".

"Этой картой сможет воспользоваться любой школьник и студент в возрасте от 14 до 22 лет, и, соответственно, сходить в музей или в театр. То есть потратить эти деньги, которые даёт государство, на своё культурное развитие, получение дополнительных эмоций. Ждём креатива от молодёжи для молодёжи", - рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram