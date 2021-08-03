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Школьники и студенты разработают рекламную кампанию "Пушкинской карты"

14:51
  • вторник
  • 03 августа 2021

Они попробуют себя в роли пиарщиков

В Москве стартовала креативная мастерская по подготовке рекламной кампании "Пушкинской карты". Себя в роли настоящих пиарщиков пробуют 16 школьников и студентов. Это участники конкурсов "Большая перемена" и "Твой ход", организованных президентской платформой "Россия - страна возможностей".

Им предстоит заинтересовать сверстников и определить стратегию продвижения проекта. А помогают в этом опытные наставники. Свои "Пушкинские карты" номиналом три тысячи рублей участники получат в сентябре, сообщает "ТВ Центр".

"Этой картой сможет воспользоваться любой школьник и студент в возрасте от 14 до 22 лет, и, соответственно, сходить в музей или в театр. То есть потратить эти деньги, которые даёт государство, на своё культурное развитие, получение дополнительных эмоций. Ждём креатива от молодёжи для молодёжи", - рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

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