Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миланы Черкашиной

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Миланы Черкашиной из Ставрополя. У восьмилетней девочки - недифференцированная нейробластома забрюшинного пространства. Милана прошла несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Она борется за жизнь уже полтора года. И, чтобы выиграть этот бой, ей нужна иммунная терапия зарубежным препаратом. Один курс которого стоит почти 7 миллионов рублей. У молодых родителей из Ставрополя таких денег нет. Чтобы выжить, Милане сейчас очень нужна ваша помощь.

Иммунотерапию нужно начать как можно скорее! Без нее шансы на выздоровление составляют всего 10%! Помочь Милане просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона.

Тарелки для гостей - из пластилина. И черничный пирог, как у бабушки, пока тоже ненастоящий. Она уже забыла его вкус. После лучевой терапии нельзя. К слову "нельзя" Милана как будто уже привыкла. Сладости - теперь только в детских мечтах.

Кажется, ее маленькое сердечко готово подарить любовь каждому. На лице - уставшая улыбка. Хоть и больно, но надо держаться. И идти прямо, даже несмотря на осложнения после операции.

"На одну ножку Милашка хромает, и нам очень тяжело это все переносить, у нас еще теплится надежда, что когда-нибудь это все закончится и мы завершим лечение," – рассказала мама Миланы Лиана Поддубная.

Беззаботное детство Миланы закончилось, едва начавшись. Страшная новость, как гром среди ясного неба, навсегда расколола ее жизнь на до и после. "На ее день рождения у нее очень сильно заболел живот, нам пришлось ночью вызвать скорую, с тех пор мы вот так и живем в больницах", - говорит Лиана Поддубная.

На обследовании врачи поняли, что у девочки рак. Все надежды на то, что опухоль доброкачественная, разбились о страшный приговор. Планы пойти в первый класс и получать одни пятерки резко оборвались. Перед семилетней девочкой возникла другая задача - сражаться за свою жизнь. Врачи поставили Милане диагноз - нейробластома 3-й стадии. Опухоль нашли в животе. Девочку прооперировали в Москве, в центре Блохина. Казалось бы, самое сложное осталось позади, но испытания только начинались. Вместо семейных обедов - горькие капельницы, вместо игр с друзьями - бесконечные скитания по больницам. Все это больше похоже на страшный сон.

"Мы до сих пор еще не приняли это. И каждый раз это уже тяжело. Мы живем в этом страхе уже очень давно. Очень надеемся, что это когда-нибудь закончится и наш ребенок сможет нормально играть, ходить в школу. У нее очень много подружек, очень много увлечений, не хочется, чтобы это когда-нибудь прекратилось", - рассказала Лиана Поддубная.

После лучевой терапии Милана пережила трансплантацию костного мозга. Лечение проходило тяжело. Случился рецидив. И казалось, что эта борьба длиною в полтора года проиграна. Но Милана - настоящий боец, она смогла выстоять! Впереди у нее очень важный этап. Чтобы окончательно уничтожить все клетки опухоли, Милане как можно скорее необходимо начать иммунную терапию специальным препаратом - "Динуткусимаб-бета".

"Время работает здесь не на нас, потому что после трансплантации, на 60-й день мы должны начать первый курс иммунотерапии этим препаратом, поэтому мы просим помочь нашей семье, нашей дочке", - говорит Лиана Поддубная.

Препарат не зарегистрирован в России и стоит очень дорого. Один курс - почти 7 миллионов рублей. И обычной семье из Ставрополя негде взять такие деньги. Мама все время проводит с Миланой в больнице, а папа работает в коррекционной школе с непростыми детьми. Он тоже помогает семьям. И эта цепочка доброты не должна прерываться!

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Иммунотерапию нужно начать как можно скорее! Без нее шансы на выздоровление составляют всего 10%! Помочь Милане просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Миланы Черкашиной, программа 1244

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