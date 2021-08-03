ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылись бахчевые развалы

10:17
  • вторник
  • 03 августа 2021

Арбузы и дыни привезут из Краснодара и Дагестана

В Москве стартовал сезон бахчевых развалов, он будет работать с августа по октябрь.
Звук звонкий, покров целый: как правильно выбрать арбуз и дыню

Всего в городе открылись 250 точек, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Арбузы и дыни будут привозить из Краснодара, Астрахани, Волгорада, Ростова-на-Дону и Дагестана.

"Есть определенная традиция - сразу после Дня десантника 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы", - заметил он.

Приблизительная стоимость арбуза составит 35-45 рублей за килограмм, дыни Торпеда - 70-90 рублей за килограмм, а дыни Колхозница - 70-80 рублей за килограмм.

Расположение бахчевых развалов можно посмотреть тут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Арбузы
Арбузы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.