В Москве открылись бахчевые развалы

Арбузы и дыни привезут из Краснодара и Дагестана

В Москве стартовал сезон бахчевых развалов, он будет работать с августа по октябрь.

Всего в городе открылись 250 точек, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Арбузы и дыни будут привозить из Краснодара, Астрахани, Волгорада, Ростова-на-Дону и Дагестана.

"Есть определенная традиция - сразу после Дня десантника 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы", - заметил он.

Приблизительная стоимость арбуза составит 35-45 рублей за килограмм, дыни Торпеда - 70-90 рублей за килограмм, а дыни Колхозница - 70-80 рублей за килограмм.

Расположение бахчевых развалов можно посмотреть тут.

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