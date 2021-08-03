Четверо полицейских, защищавших Капитолий США, совершили самоубийство

У него остались жена и трое детей

Четвертый полицейский, защищавший Капитолий во время штурма сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, покончил с собой.

44-летний Гюнтер Хашида был найден мертвым у себя дома 29 июля. У него остались жена и трое детей, пишет The Guardian со ссылкой на полицейский департамент Вашингтона. Он служил в органах правопорядка 18 лет.

По словам матери погибшего, вызов на подавление беспорядков ему пришел в то время, когда он заканчивал свою смену.

До Хашиды с собой покончили полицейские 26-летний Кайл Дефрейтаг (5 лет службы в полиции), Джеффри Смит (12 лет службы) и 51-летний Говард Либенгуд (16 лет службы).

6 января сторонники бывшего президента Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Начались беспорядки, жертвами которых стали пять человек. До этого Трамп обратился к собравшимся демонстрантам, заявив, что поражение на выборах не признает, а те, кто его поддерживает, должны донести свое недовольство до конгрессменов.

В участии в нападении обвиняют больше 500 человек. В июне был вынесен первый приговор по делу о нападении на Капитолий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram