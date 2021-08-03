"Я не знаю, где она и с кем": солист "Непары" разругался с дочерью

Шоуа считает поведение дочери хамским

Солист группы "Непара" Александр Шоуа пожаловался на проблемы в общении с дочерью Майей. Он рассказал, что пережил несколько ссор с ней, после чего та перестала выходить с ним на связь.

Отношения Шоуа с дочерью сложно назвать хорошими. Он оставил семью, когда девочке было всего полгода, и в детские годы не принимал никакого участия в ее воспитании.

Спустя годы отцовские чувства взяли верх и Шоуа нашел дочь. После встреч и долгих разговоров они пришли к примирению. Музыкант даже стал помогать Майе финансово.

Но сейчас отношения с 21-летней наследницей испортились. Шоуа признался, что у них было несколько "острых моментов в общении". Этого хватило, чтобы дочь начала игнорировать отца.

"Я не знаю, ни где она, ни с кем, ни чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы. Майя — очень своенравная девушка, с характером. Все она лучше всех знает и умеет, самая крутая. И, видимо, считает, что это нормально — по-хамски общаться с родителем и так себя вести", - сказал Шоуа изданию "СтарХит".

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