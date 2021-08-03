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Стало известно о тяжелом состоянии пострадавших при ДТП в Анталье россиян

11:23
  • вторник
  • 03 августа 2021

Москва запросила дополнительную информацию о ДТП

Генконсульство России в Турции рассказало о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье.
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

Четверо пациентов в тяжелом состоянии. Их прооперировали и переместили в реанимационное отделение. Остальные находятся под наблюдением врачей. Их жизнь вне опасности, передает РИА Новости. По информации российского Минздрава, к выписке готовятся 10 человек. 

Российское представительство продолжает отслеживать ситуацию и оказывать всевозможную помощь. Кроме того, дипломаты занимаются подготовкой документов для репатриации тел погибших на родину.

ДТП произошло в провинции Анталья 2 августа. В автобусе, ехавшем в аэропорт, находились 22 россиянина. Трое из- них погибли, пятеро получили тяжелые травмы.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречку, и транспортное средство перевернулось. Россия запросила в правоохранительных органах Турции дополнительную информацию о причинах ДТП.

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