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Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки

11:47
  • вторник
  • 03 августа 2021

Он позволил бизнесмену незаконно провезти рыбу

Российские правоохранительные органы задержали бывшего начальника управления внутренних дел Камчатского края Михаила Киселева.

Экс-главу УМВД подозревают в получении взятки в два миллиона рублей, сообщили в Следственном комитете России. По предварительной версии, Киселев получил деньги от предпринимателя в июле 2020 года. Ранее у бизнесмена изъяли незаконно перевозимую рыбу. Руководитель управления обещал скрыть этот факт и вернуть продукцию.

На данный момент Киселев задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу и предъявить обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Получение взятки в особо крупном размере".

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