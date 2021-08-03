Москвичка потеряла 18 миллионов в финансовой пирамиде

Женщина продала свою квартиру

48-летняя москвичка обратилась в полицию после краха финансовой пирамиды Finiko.

Накануне стало известно об аресте сооснователя компании Finiko Кирилла Доронина. Его обвиняют в организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. Ущерб от деятельности пирамиды оценивается в не менее 70 миллионов рублей.

В свою очередь женщина рассказала сотрудникам МВД, что 1 июля продала свою московскую квартиру за 17,7 миллиона рублей. Вырученные деньги она перевела в криптовалюту и разместила ее в личном кабинете платформы Finiko для получения процентов, передает ТАСС.

Узнав об аресте Доронина, женщина попыталась забрать деньги обратно, но ее личный кабинет оказался заблокированным.

По данному происшествию столичная полиция начала проверку.

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