В России выявили 22010 новых случаев коронавируса

Вылечились 18963 человека
За минувшие сутки в России зарегистрировано 22010 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 788 человек, выздоровели 18963 заболевших.
В Москве за сутки заболели 1952 человека, в Подмосковье - 1540, в Санкт-Петербурге - 1910.
За весь период пандемии в стране выявлено 6334195 случаев инфекции. Умерли 160925 пациентов. Выздоровели 5659746 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram