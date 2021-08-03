В России выявили 22010 новых случаев коронавируса

Вылечились 18963 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 22010 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 788 человек, выздоровели 18963 заболевших.

В Москве за сутки заболели 1952 человека, в Подмосковье - 1540, в Санкт-Петербурге - 1910.

За весь период пандемии в стране выявлено 6334195 случаев инфекции. Умерли 160925 пациентов. Выздоровели 5659746 человек.

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