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Раскрыта эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма

11:51
  • вторник
  • 03 августа 2021

Она составляет более 90%

Эффективность отечественных вакцин к штаммам "дельта" и "дельта плюс" выше 90 процентов. Об этом сообщили в Росптребнадзоре. Прививки по-прежнему лучший способ борьбы с пандемией, сообщает "ТВ Центр".
Заболеваемость коронавирусом в России идёт на спад

В Хабаровском крае расширили список сфер, работники которых обязаны пройти иммунизацию. В него вошли госслужащие, сотрудники туристических организаций и рыбной промышленности.

Крайне сложная ситуация с распространением инфекции в Ростовской области. Об этом заявил главный санитарный врач. В регионе вакцинируют военнослужащих, их семьи и новобранцев. Причём, некоторые проходят курс повторно.

Тревожная обстановка и в Астраханской области. В больницах практически не осталось свободных мест.

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