Певица Макsим пришла в себя и начала дышать самостоятельно

Она даже смотрит телевизор

Появились новые данные о состоянии певицы Макsим. Как выяснили журналисты, она уже дышит самостоятельно через кислородную маску и иногда даже смотрит телевизор.

Врачи отключили Макsим от ЭКМО. Правое легкое певицы, которое пострадало сильнее всего, постепенно восстанавливается, а диагностированная у нее пневмония "находится в стадии разрешения, пишет телеграм-канал Mash.

Певица находится в сознании. Иногда она смотрит телевизор. Хотя Макsим еще находится в реанимации, периодически врачи катают ее по отделению в кресле, утверждает издание.

Представитель певицы Маргарита Соколова подтвердила телеграм-каналу Life, что Макsим находится в полном сознании и чувствует себя намного лучше.

Накануне менеджер Макsим Яна Богушевская заявляла, что изменений в состоянии певицы нет. По ее словам, улучшения в состоянии есть, но состояние пока оценивается как стабильно тяжелое.

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