Шойгу направил инженерную роту для тушения пожаров в Якутии

Ситуация в регионе остается сложной

Минобороны России направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии.

Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Сергей Шойгу. В регион направят сводную инженерную роту (109 человек) и специальную технику (16 единиц) из состава Восточного военного округа.

По состоянию на утро 3 августа в Якутии горят свыше 924 тысяч гектаров леса, уточняет РИА Новости. С огнем борются свыше двух тысяч человек. В регионе введен особый противопожарный режим.

Пожары произошли не только из-за аномально жаркой погоды. По словам главы Якутии Айсена Николаева, есть как умышленные, так и непредумышленные поджоги. По 25 случаям лесных пожаров возбуждены уголовные дела.

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