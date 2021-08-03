ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ветераны-десантники провели для московских подростков урок мужества в честь дня ВДВ

12:07
  • вторник
  • 03 августа 2021

Такое неформальное общение надолго запомнится подросткам

В Москве по случаю дня ВДВ прошла встреча ветеранов горячих точек и школьников. Ее организовала общественная организация "Совет матерей".

Как рассказала лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая, сила России держится на памяти о погибших и уважении к живым защитникам родины, которые являются отличным примером для подрастающих поколений. По ее мнению, неформальное общение надолго запомнится подросткам.

"Настоящий патриотизм воспитывается именно так, когда реальные герои рассказывают мальчишкам о том, как защищали родину, - подчеркнула Буцкая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ветеран ВДВ
Ветеран ВДВ
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
День ВДВ
День ВДВ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.