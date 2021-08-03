Ветераны-десантники провели для московских подростков урок мужества в честь дня ВДВ

Такое неформальное общение надолго запомнится подросткам

В Москве по случаю дня ВДВ прошла встреча ветеранов горячих точек и школьников. Ее организовала общественная организация "Совет матерей".

Как рассказала лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая, сила России держится на памяти о погибших и уважении к живым защитникам родины, которые являются отличным примером для подрастающих поколений. По ее мнению, неформальное общение надолго запомнится подросткам.

"Настоящий патриотизм воспитывается именно так, когда реальные герои рассказывают мальчишкам о том, как защищали родину, - подчеркнула Буцкая.

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