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"Это не их земля": Зеленский сделал очередное заявление по Крыму

12:33
  • вторник
  • 03 августа 2021

Россия никогда не сможет полюбить Крым

Возвращение Крымского полуострова под контроль Киева - это вопрос времени.
Зеленский призвал "дальних родственников" не посягать на наследие Киевской Руси

С таким заявлением выступил президента Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом", который вещает на неподконтрольных территориях. Он подчеркнул, что Крым никогда не будет российской территорией.

"Это мое. Я этот Крым знаю… Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", - заявил украинский президент.

Зеленский считает, что Россия никогда не сможет полюбить Крым так, как Украина. Переписывание истории, переименование городов здесь не поможет.

"Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так - на зубах. Это невозможно привить",  - заключил он.

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