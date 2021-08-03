Путин указал главе КЧР на проблемы с безработицей в регионе

Во вторник президент провел встречу с Рашидом Темрезовым

Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с главой КЧР Рашидом Темрезовым. В частности, глава государства поинтересовался, как идут дела с сельским хозяйством в республике. Темрезов отметил, что серьезный толчок в развитии дала программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза.

"Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются", — отметил Путин. Темрезов согласился и сообщил, что для кооперации, личного подсобного хозяйства власти ввели в этом году доплату для сотрудников.

"Так, конечно, те проблемы, которые раньше были — это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры — сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем", — добавил Темрезов. Стенограмма встречи Путина и Темрезова опубликована на сайте Кремля.

По данным начальника управления госслужбы занятости населения КЧР Хизира Кумукова, уровень безработицы в республике снизился до отметки 2,3% (на конец первого квартала 2021 года), коэффициент напряжённости — до отметки 1,9. Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, составила 4898 человек, говорится на сайте главы и правительства КЧР.

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