"Выслеживал почти два месяца": появились подробности похищения девочки в Бийске

Похититель пустился в бега

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после похищения 12-летней девочки. Несколько дней велись масштабные поиски. Накануне школьница сама вернулась домой. Как выяснилось, девочку удерживал в подвале местный житель, а до этого месяц следил за ней. Сейчас мужчина объявлен в федеральный розыск.

Двенадцатилетняя девочка, пропавшая двое суток назад в окрестностях Бийска, нашлась. Ее разыскивали более двухсот человек - полицейские, спасатели, волонтеры. Все безрезультатно. Но к всеобщей радости школьница оказалась жива и здорова. И сама вернулась домой.

Девочка отдыхала с семьей в загородном доме. В субботу поехала кататься на велосипеде к реке и бесследно исчезла. Родители забили тревогу, начались поиски. Но ребенок словно в воду канул. И только сегодня после разговора со школьницей следователи смогли восстановить всю картину происшествия. Выяснилось, что ее похитил некто Олег Лавкин. Он месяц наблюдал за девочкой, выслеживал, а когда подвернулся случай, напал.

"Силой толкнул девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома", - сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Велосипед школьницы, который мужчина бросил в лесу, нашли волонтеры. Потом одежду: шорты, футболку и мобильный телефон похититель оставил на берегу реки. Очевидно для того, чтобы все подумали, что ребёнок утонул. Запер несовершеннолетнюю в подвале. Но накануне неожиданно отпустил и приказал бежать в лес. От случившегося девочка, говорят врачи, пока еще в шоковом состоянии. Как впрочем и весь поселок.

"Да, мы все в шоке, тем более, рядом с его домом детская площадка, и наши дети там постоянно находятся, играют. Страшно, неизвестно, что у человека в голове, да страшно", - говорит местная жительница Анастасия Рябовол.

С какой целью Лавкин похищал школьницу - неясно. С девочкой раньше знаком не был. Замкнутый. Друзей не имел. На жизнь зарабатывал продажей металлолома. По словам соседей, мужчина страдает психическим расстройством. И якобы раньше даже лечился в специализированной клинике. Рассказывают, что подвал в своём доме копал несколько лет. Подозреваемый еще не задержан. Он, предположительно, прячется в тайге. Лавкина объявили в федеральный розыск. А обвинение по статье "похищение человека" предъявили заочно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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