В Москве обсудили поддержку молодых семей

В разговоре приняла участие Татьяна Буцкая

Как государство может поддержать молодые семьи? Этот вопрос обсудили во вторник в Москве в ходе встречи экспертов с родителями, сообщает "ТВ Центр".

Прежде всего, важно давать людям возможности для полноценной реализации. Так, изменения в системе высшего образования позволят получать качественные знания, необходимые для высокооплачиваемой работы. Но иногда нужна и прямая финансовая помощь. В частности, можно компенсировать семьям стоимость места в детском саду, если их ребёнок не посещает это учреждение.

"То место в детском саду, куда ты должен его водить, оно же стоит каких-то денег. Да, вот эти деньги, если ты не предоставил место в детском саду, чтобы отдавались семье. То есть понятно, что это будут не сотни рублей, а явно это будут тысячи. И родители смогут правильно ими воспользоваться", - рассказала председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

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