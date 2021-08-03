Анатолий Выборный рассказал о снижении цен на продукты первой необходимости

"Единая Россия" проводит системный мониторинг стоимости продуктов

Цены на продукты первой необходимости за последние недели снизились практически вдвое. Об этом во вторник рассказал депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По его словам, ситуация с необоснованным удорожанием сезонных овощей недопустима. И чтобы ее избежать, еще зимой был принят закон о госрегулировании цен. Меры принесли свои результаты. И теперь партия "Единая Россия" проводит системный мониторинг стоимости продуктов.

"Мы хотим создать такие условия, при которых и цена будет низкой, насколько это в принципе возможно, она будет доступной для каждого жителя Москвы и России и самое главное - качество будет высоким", - отметил Выборный.

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