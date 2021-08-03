МИД заявил о высылке эстонского дипломата

Москва призвала Таллин не усложнять ситуацию

Россия выслала из страны сотрудника посольства Эстонии.

Он должен покинуть Россию в течение недели, заявили послу Эстонии в России Маргусу Лайдре во внешнеполитическом ведомстве.

"Ему (Лайдре – прим. ред.) заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве", - сообщили в МИД России.

Министерство иностранных дел России призвало эстонских коллег остановиться и не усложнять ещё больше и без того обостренную до предела ситуацию.

Ранее сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии в Санкт-Петербурге. Его поймали с поличным при получении секретных документов от россиянина.

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