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Видео последствий урагана в Москве

15:18
  • вторник
  • 03 августа 2021

Молния ударила и в Останкинскую телебашню

Почти 30 деревьев повалил минувшей ночью сильный ветер в Москве. Повреждения получили несколько автомобилей. Непогода разбушевалась в центре и на юго-западе города, передает "ТВ Центр".

В некоторых районах выпало больше четверти месячной нормы осадков. Видео разгула стихии жители выкладывали в социальные сети. Особо эффектно выглядят кадры с грозой на фоне тёмного неба.

Молния ударила и в Останкинскую телебашню. Причем девять раз. На теле- и радиовещании это не сказалось.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, все поваленные деревья уже распилены и вывезены.

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