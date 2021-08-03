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Блогер прокатился по Москве с привязанной на крыше Bentley девушкой

14:57
  • вторник
  • 03 августа 2021

Ролик появился в сети

Московская полиция начала проверку видео, где девушка едет на крыше люксового автомобиля. Ролик с таким весьма экстремальным способом передвижения появился в сети несколько дней назад.

На кадрах видно, как по улицам города спокойно следует изумрудный "Бентли" (Bentley), а к его крыше скотчем примотана молодая женщина. Оказалось, что вся эта поездка - акция очередного блогера, сообщает "ТВ Центр".

Пара уже принесла свои извинения, но от административного наказания молодых людей это не освободит. Кроме того, появилась информация, что за иномаркой числятся десятки неоплаченных штрафов на сумму более 80 тысяч рублей.

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