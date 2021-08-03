Сезон арбузов: расположение бахчевых развалов в Москве

Горожане смогут ознакомиться со списком адресов на портале data.mos.ru

Время полосатого десерта. В Москве начался сезон арбузов и дынь! Со вторника по всему городу заработало 250 бахчевых развалов - рекордное число для столицы. Каждый плод не просто тщательно отбирают, а проверяют в лабораториях. Откуда везут сладкую ягоду, а главное - как отличить самую вкусную и спелую?

Звук звонкий, хвостик сухой, корка твердая и блестящая. Имеется и желтое пятно - знак того, что арбуз сам поспевал на грунте. Смело можно брать. С сегодняшнего дня в Москве стартовал арбузный сезон. По всему городу заработали бахчевые развалы, в этом году их стало больше.

"Заработали 250 таких торговых точек, собственно говоря, они все унифицированы. Дислокацию этих точек можно посмотреть на портале data.mos.ru, забив в поисковике "бахчевые развалы" и определить, где с вашим домом находится ближайшая точка", - рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Все точки с арбузами и дынями оформлены в едином городском стиле. На видном месте - документы и сертификаты. Особые требования и к продавцам: медкнижки и специальная форма.

Арбузы продают от 45 рублей за килограмм, дыни - от 70. Как и в прошлые годы, бахчевые везут из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

На прилавок южный урожай попадает только после контроля на допустимые значения различных микроэлементов. Принято считать, что в этих полосатых десертах калорий минимум, а пользы много. Чтобы так и было, каждую партию проверяют в лаборатории. Заключение всегда вывешивается на видном месте.

Площадки работают с 8 утра до полуночи, адреса можно уточнить на городских сервисах. Впереди ещё два арбузных месяца - их будут продавать до октября.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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