Расширять кругозор: чем школьнику заняться на летних каникулах

Свои советы дали психологи и педагоги

До конца летних каникул у школьников ещё целый месяц. Чем его занять? Кто-то подтягивает знания, а кто-то всё время отдаёт активным играм. Что советуют психологи, какое место в эти дни должны занимать гаджеты и что делать родителям, если ребенок не хочет читать книги из школьного списка литературы.

Саша Дергоусова проводит время у воды. Правда, не на море, а в школьной лаборатории. Цель - этим летом измерить жесткость воды, которая течёт из крана в школе. Опыты и эксперименты - каждый день. Не для оценки. Для собственного развития, а ещё потому что интересно!

Чем заниматься летом - вопрос всегда актуальный. Кто-то отдыхает от школьной программы, а кто-то, наоборот, активно готовится к поступлению или "подтягивает" материал за год. Педагоги советуют посвятить лето тому, что ребёнка действительно интересует. Возможно, даже найти новое увлечение, на которое среди учебного года обычно не хватает времени.

"Летние каникулы я советую посвятить творческой работе, поиску собственного интереса и работе на свой интерес. Ну и, разумеется, по школе нужно соскучиться и к сентябрю нужно подойти в состоянии, когда хочется вернуться в школу, хочется увидеть своих одноклассников, учителей", - рассказал учитель физики школы № 1520 имени Капцовых, капитан команды победителей конкурса "Учителя года Москвы-2021" Артем Барат.

А это значит, что стоит ненадолго абстрагироваться от школьной программы. Психологи советуют летом расширять кругозор. Осваивать разные навыки, к которым лежит душа. Танцевать, заниматься спортом или петь. После такого продуктивного отдыха в сентябре очевидно, какие знания точно усвоились и не забылись за лето. А еще можно привить любовь к чтению, но не обязательным списком литературы, заданным в школе, а собственным примером.

"Конечно, нужно начинать с себя, отложить в сторону гаджет с просмотром соцсетей или установить туда приложение для чтения книг и читать, обсуждать, интересоваться тем, что интересно вашему ребенку, и, на самом деле, можно устроить такой равноценный обмен. Например, если ребенок не хочет читать что-то из школьной программы, договориться с ним, что вы читаете одну его любимую книгу, а он книгу, которую вы выберете из списка литературы. А потом вы меняетесь впечатлениями", - говорит психолог городского психолого-педагогического центра Варвара Лаврентьева.

Впечатления на каникулах могут быть разными. Главное - много. Чтобы в сочинении на тему "Как я провел это лето" было, что рассказать одноклассникам.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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