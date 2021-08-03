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В Москве неизвестный напал со шприцем на школьницу

13:31
  • вторник
  • 03 августа 2021

Он вколол девушке неизвестное вещество

В Москве 15-летняя девушка попала в больницу после укола неизвестным веществом.

Инцидент произошел вечером 2 августа на юго-востоке столицы на улице Головачева. По словам отца, его дочь гуляла с друзьями возле военного училища. В какой-то момент к ней подошел неизвестный мужчина и спросил, как добраться до Краснодонской улицы. Затем злоумышленник достал шприц, вколол ей неизвестное вещество в левую ягодицу и скрылся.

Пострадавшая сначала потеряла сознание, но потом смогла дойти до контрольно-пропускного пункта военного училища, куда ей вызвали скорую. Девочку отвезли в больницу имени Филатова. Полиция начала проверку.

"Следов сексуального насилия не выявлено. Есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на левой ягодице", - сообщил собеседник РИА Новости. Полиция начала проверку. 

В свою очередь источник телеканала РЕН утверждает, что школьница могла баловаться запрещенными веществами и, испугавшись, выдумала историю о незнакомце.

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