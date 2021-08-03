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ЕС признал ковид-сертификаты Сан-Марино, где используют "Спутник V"

13:48
  • вторник
  • 03 августа 2021

Вакцина показала высокую безопасность

Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где применяется российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Это означает, что документы Сан-Марино теперь будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

По словам еврокомиссара Дидье Рейндерса, он рад тому, что все больше стран подключаются к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС, передает РИА Новости. 

Ранее в РФПИ заявили о высокой эффективности и безопасности российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино. 

 
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