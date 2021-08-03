Никита Нагорный взял бронзу в упражнениях на перекладине

Золото досталось японцу Даики Хасимото

Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио. В финале российский гимнаст показал результат 14,533 балла.

Золото завоевал японец Даики Хасимото с результатом 15,066 баллов. Серебро досталось хорвату Тину Србичу. Он набрал 14,900 баллов.

Всего в копилке российской сборной 51 медаль - 12 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

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