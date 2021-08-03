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Глава Минздрава призвал всех россиян старшего возраста привиться

14:06
  • вторник
  • 03 августа 2021

И не слушать "мракобесие антивакцинальных компаний"

Министр здравоохранения России заявил, что гражданам страны старше 60 лет обязательно следует сделать прививку от коронавирусной инфекции - исключения составляют лишь те, у кого имеются медицинские противопоказания.
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"Мы видим, что лица старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют тяжелые осложнения, исходы, имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний", - подчеркнул глава ведомства (цитата по ТАСС).

Он также призвал не слушать "мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний".

Кроме того, Мурашко отметил необходимость соблюдать ограничения, которые власти вводят в условиях пандемии.

Ранее Минздрав сообщал, что более 98% госпитализированных в медучреждения пациентов с COVID-19 не привиты.

 
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