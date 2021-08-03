Житель Дагестана чудом выжил во время камнепада

Появилось видео с места инцидента

Свой второй день рождения может отмечать житель Дагестана, которому чудом удалось спастись во время камнепада. ЧП произошло на АЗС в селе Агвали, сообщает "ТВ Центр".

Мужчина стоял в кузове машины, когда с находящейся рядом горы начали падать огромные камни. Один из них прокатился прямо по автомобилю, в нескольких сантиметрах от человека.

В результате инцидента никто не пострадал. Но здание и инфраструктура автозаправки серьёзно повреждены. За несколько дней до этого в районе сошли мощные селевые потоки. Они и могли стать причиной обрушения горных пород.

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