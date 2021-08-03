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Российские гимнасты стали вторыми в общем зачете ОИ

14:14
  • вторник
  • 03 августа 2021

Золото взяли мужская и женская сборные в командном многоборье

На летних Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по спортивной гимнастике - сборная России завоевала восемь медалей.
Россия взяла 50-ю медаль на Олимпиаде в Токио

Золото взяли мужская и женская сборные в командном многоборье. Серебро завоевали Денис Аблязин (опорный прыжок) и Анастасия Ильянкова (упражнения на разновысоких брусьях).

Никита Нагорный увозит из Токио две бронзовые медали (в личном многоборье и в упражнениях на перекладине). Это же относится и к Ангелине Мельниковой (личное многоборье и вольные упражнения).

В общем зачете по гимнастике россияне стали вторыми, пропустив вперед только Китай (4-5-2). Третье место - за сборной США (2-2-2).

Завершатся Игры 8 августа.

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