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Киев объяснил Европе, как "накачать экономические мышцы"

14:25
  • вторник
  • 03 августа 2021

Ценными знаниями поделился глава МИД

В МИД Украины придумали, как Европе накачать "дополнительные экономические мышцы".

Приняв Украину в Евросоюз и НАТО, позволит странам Запада расширить свое влияние на постсоветское пространство, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое трио для ускорения интеграции в ЕС.

"Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы", - объяснил Кулеба в своей статье для Foreign Affairs.

Кроме того, вступление Украины в НАТО поможет США усилить трансатлантическое единство на восточных границах.

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