Глава Крыма отреагировал на слова Зеленского о полуострове

Президент Украины все еще надеется "вернуть" Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал в соцсети "ВКонтакте" сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление о том, что возвращение полуострова под контроль Киева - вопрос времени, а русской землей он в полной мере никогда не будет.

Как заметил Аксенов, интервью Зеленского получилось "набором глупых, пустых и напыщенных фраз", а сам президент Украины "политиком так и не стал".

"Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках", - написал глава Крыма.

Он добавил, что Крым "был, есть и будет российским", при этом сам Зеленский "стал соучастником преступлений против народа Украины".

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